Selfie | Ecco quando sono patologici (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Selfie mania? Ecco quando si può parlare di vera e propria patologia. Chi non si è mai scattato un Selfie? Un tempo, si chiamavano autoscatti ed erano decisamente rari o realizzati per un motivo preciso. Oggi, invece, scattare delle foto di se è diventata praticamente una moda. Basta girare tra i social per vedere come … L'articolo Selfie Ecco quando sono patologici è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

selfie_gleba : RT @_the_jackal: Ecco dove l'avevamo già vista! #Sanremo2020 - AndroidNewss : #news Ecco il Poco X2: quattro sensori e dual selfie cam. Caratteristiche e prezzo… - gretamauro : Sempre quella storia dei selfie che non sono selfie... ecco non c’entra niente ma tra poco a @QRepubblica daremo de… -