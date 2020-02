Rancore a Sanremo 2020. Amadeus: “So a memoria la tua canzone” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Rancore in gara tra i Campioni con il brano “Eden” Il Festival di Sanremo condotto da Amadeus vede in gara ben 24 Big e tra questi c’è anche Rancore. Il giovane rapper romano è nato nel 1989 ed il suo vero nome è Tarek Iurcich, figlio di madre egiziana e di padre croato, ha pubblicato il suo primo album, dal titolo Segui me, nel 2006 e da allora ha pubblicato altri 3 album, l’ultimo dei quali nel 2018 (Musica per bambini). Rancore si esibirà questa sera a Sanremo 2020 con il brano “Eden”, ma non è la prima volta che l’artista calca il palco dell’Ariston, l’anno scorso infatti era in gara insieme a Daniele Silvestri con il brano “Argentovivo”, brano con un testo importante sui ragazzi con problemi di iperattività. Il brano si è aggiudicato il Premio della critica “Mia Martini”, il Premio della ... lanostratv

