Ps5 sarà retrocompatibile con Ps4: ecco la scheda tecnica di base (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Foto: Sony) Nelle scorse ore è stato pubblicato il sito ufficiale della Ps5. Non sono tante le novità rispetto a ciò che era stato già anticipato nelle scorse settimane, tuttavia inizia a delinearsi in modo più netto l’ossatura della scheda tecnica di base. Inoltre, viene di fatto confermata la retrocompatibilità con i titoli della precedente console di Sony, la Ps4. Appaiono dunque sulla pagina ufficiale sulla Playstation 5 diversi interessanti pezzi del puzzle che andrà poi a comporre il quadro della console che verrà. Le fondamenta hardware di Ps5 sono presto dette: il processore sarà una cpu x86-64 Ryzen Zen2 octa core prodotta da Amd che si occuperà anche di fornire il chip personalizzato realizzato e la scheda grafica Radeon Rdna. Il supporto di memorizzazione sarà una ssd fatta su misura, naturalmente dalle prestazioni eccellenti in velocità (ancora non comunicate). ... wired

