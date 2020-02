Nel medley di Tiziano Ferro a Sanremo l’ultima canzone d’amore dedicata a una donna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro porta un medley dei suoi pezzi più famosi a Sanremo 2020 e all'interno della selezione dei tre brani c'è anche la canzone che ha dedicato all'ultima donna che ha amato prima di fare coming out, nel 2010. Il regalo più grande, infatti, sarebbe stata scritta per una ragazza che gli ha trafitto il cuore ma che alla fine è rimasta una sua cara amica, come ha dichiarato lui stesso in un'intervista dei primi anni 2000. fanpage

geppinopercuoco : Sanremo 2020 prima serata Al Bano e Romina Power Medley - ferropausini : Stasera Sere nere nel medley e poi sabato intera all’inizio come inno nazionale vero?! #sanremo2020 - therealpallazzo : 'Golden Svanberg': nel pezzo portante del celeberrimo Abbey Road Medley Paul McCartney canta le lodi del centrocamp… -