Lory Del Santo la rivelazione pazzesca su un flirt con un vip

rivelazione pazzesca di Lory Del Santo, la showgirl conferma di essere stata con un super vip, si tratta di George Harrison dei Beatles In un'intervista rilasciata a Giorgio Lauro Lory Del Santo ha fatto una rivelazione pazzesca. La showgirl e attrice non ha mai raccontato certe cose della sua vita e sono tanti i lati oscuri che nessuno conosce. Soprattutto riguardo ad un certo periodo della sua vita ci sono dettagli inediti che non ha mai confessato. In quest'intervista però lo ha fatto, e ha detto delle cose incredibili, che risalgono a quando lei era impegnata con Eric Clapton. In altre interviste la Del Santo non aveva mai parlato di tradimenti e vicende del genere accadute mentre lei e Clapton. E non aveva neanche mai confessato dettagli riguardanti la crisi fra lei e il compagno dopo la morte del figlio Connor.

