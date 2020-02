Juve-Fiorentina, Commisso rincara la dose: “si sono verificati dei fatti. Dragowski furioso nello spogliatoio” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rocco Commisso è esploso. Il presidente della Fiorentina è diventato una furia al termine della partita di campionato contro la Juventus, nel mirino il secondo rigore concesso ai bianconeri e che ha praticamente chiuso i conti. Al termine del match il numero uno del club si è lamentanto tantissimo parlando anche di ‘vergogna’ e di ‘schifo’. Commisso è tornato ad affrontare il discorso a mente fredda, diverse le indicazioni anche sul club viola in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. LA Fiorentina – “In 7 mesi ho investito più di 300 milioni di euro. Io sono uno istintivo, è sempre andata bene e lo sarà anche questa volta. Non sono arrivato nel calcio italiano per rimanere sulla parte destra della classifica. Ho bisogno di un ‘pò di tempo, l’anno prossimo non potrei accontentarmi di un campionato come quello di ... calcioweb.eu

