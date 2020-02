Istanbul, aereo esce di pista e si spezza in due in fase di atterraggio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Incidente a Istanbul: aereo esce di pista e si spezza in due in atterraggio Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Non è noto al momento se ci siano vittime o feriti. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso. Tutti i voli in arrivo all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul. Non c’è nessuna vittima ma ci sono alcuni feriti tra i 177 passeggeri a bordo del volo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines che si è spezzato in due dopo essere uscito di pista ... tpi

