Iowa, vince Buttigieg: l’America è pronta a un candidato gay? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non è netto, ma è certamente di gran peso il successo di Pete Buttigieg, nei caucaus dell’Iowa, la prima delle consultazioni che portano alle candidature per le lezioni presidenziali americane di novembre. Se per i repubblicani è scontato il nome di Trump, in campo democratico la sfida è fin troppa aperta. I primi voti, anche se arrivati con gran ritardo per le difficoltà nella trasmissione dei dati via App dai 1.700 caucus, le assemblee di base degli iscritti al partito, danno il nome del sindaco dichiaratamente omosessuale in testa. L’Iowa è stato bianco a guida repubblicana. Numericamente conta poco, ma il candidato democratico che esce vincente da qui è statisticamente quello che più facilmente arriva alla candidatura (eccezione fece solo Bill Clinton). Importante dunque guardare a questo risultato, anche perché il fronte democratico è talmente ampio da avere bisogno di ... vanityfair

ArlettiAndrea : RT @LaVocediNewYork: In #Iowa dopo il caos si scopre che non vince nessuno: Pete #Buttigieg è primo per numero di delegati, Bernie #Sanders… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: In #Iowa dopo il caos si scopre che non vince nessuno: Pete #Buttigieg è primo per numero di delegati, Bernie #Sanders… - LaVocediNewYork : In #Iowa dopo il caos si scopre che non vince nessuno: Pete #Buttigieg è primo per numero di delegati, Bernie… -