Finalmente The Flash 6 torna dopo la Crisi ma Barry non dimentica Oliver: Cisco dice addio alla serie? (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La nostra ship preferita è stata spazzata via da Crisi e solo adesso che The Flash 6 è tornata in onda capiamo quanto questo abbia segnato anche Barry. Lui e Iris sono chiamati a fare i conti con quello che è successo durante il maxi crossover seguendo due istinti e due modalità di sopravvivenza che sono davvero all'opposto. "Marathon", questo il titolo dell'episodio, costruisce le basi della seconda parte di stagione rivelando che dopo Crisi tutto è possibile e che vecchi nemici potrebbero tornare in una veste nuova proprio come il caso di Doctor Light. ATTENZIONE SPOILER!Se da una parte abbiamo Iris ancora pronta a lottare in prima linea come se non avesse niente da perdere, dall'altra abbiamo Barry ancora in Crisi per quanto successo a Oliver. La visita di Diggle non farà che peggiorare le cose. Ricevuta una maschera che lui stesso aveva fatto avere ad Oliver, Barry si dice ... optimaitalia

