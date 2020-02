Ekdal: «I gay nel calcio hanno paura di dichiararsi» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Come giocatore professionista ritengo essenziale contribuire a sensibilizzare il pubblico europeo sul tema della omofobia. Nel calcio solo otto giocatori si sono dichiarati omosessuali. Molti altri vorrebbero farlo, ma non si sentono liberi per paura delle reazioni negative”. Lo dice Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria e capitano della Svezia in un video trasmesso durante “Sport … L'articolo Ekdal: «I gay nel calcio hanno paura di dichiararsi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. calcioefinanza

repubblica : La denuncia di Ekdal (Sampdoria): 'I calciatori gay hanno paura' - Sport_Mediaset : La denuncia di #Ekdal: 'Nel calcio molti gay non si dichiarano per paura'. Il calciatore svedese: 'Nessuno dovrebbe… - Agenzia_Ansa : #Omofobia, Ekdal: 'Molto diffusa nel calcio, dobbiamo reagire' 'Solo 8 giocatori dichiarati gay, temono reazioni ne… -