Dramma in strada, 30enne muore carbonizzato in auto dopo lo schianto con autocisterna a Bisceglie (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Dramma si è consumato nel primo pomeriggio di, martedì 4 febbraio, sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato un automobilista è morto carbonizzato dopo che la sua vettura ha preso fuoco a seguito di uno spaventoso schianto con un’autocisterna. Per l’automobilista purtroppo non c’è stato nulla da fare, salvo il camionista. Terribile incidente stradale nelle scorse ore in Puglia dove un automobilista è morto carbonizzato dopo che la sua vettura ha preso fuoco a seguito di uno spaventoso schianto con un’autocisterna. Il Dramma si è consumato nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio, sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato. I due mezzi si sarebbero scontrati intorno alle 13.30. Drammatica la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori intervenuti sul posto. La vettura su cui viaggiava la vittima, una piccola ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Dramma in strada, 30enne muore carbonizzato in auto dopo lo schianto con autocisterna a Bisceglie… - Rinascimentorom : Via di Casalotti, marciapiedi invasi da auto ogni giorno all'uscita delle #scuole e bimbi costretti a camminare sul… -