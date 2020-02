Domani Luca Parmitano torna a casa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images) È tutto pronto per il rientro sulla Terra di Luca Parmitano. Dopo ben sei mesi in orbita, di cui quattro da comandante della Stazione spaziale internazionale, AstroLuca tornerà a casa il 6 febbraio. A viaggiare con lui a bordo della Soyuz Ms-13 ci saranno anche l’astronauta russo Alexander Skvortsov e Christina Koch della Nasa (protagonista insieme a Jessica Meir della prima passeggiata spaziale tutta al femminile), che atterreranno in Kazakistan alle 10 circa del mattino (ora italiana). Parmitano sarà poi trasferito direttamente all’aeroporto militare di Colonia in Germania, per rilasciare le prime dichiarazioni dopo il lungo e faticoso viaggio di ritorno dallo Spazio. Mentre l’8 febbraio terrà una conferenza stampa nel Centro addestramento astronauti dell’Esa, sempre a ... wired

