Caldo estremo in Spagna: RECORD a Valencia, sfiorati i 30 gradi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Caldo fuori stagione di questo inizio febbraio non ha risparmiato l'Europa Occidentale. Martedì 4 Febbraio si è fatta la storia meteo anche in Spagna e si è raggiunto il picco dell'ondata di Caldo, con temperature che hanno registrato valori localmente estivi, battendo dei RECORD storici per il mese di febbraio. I 30 gradi raggiunti a Tenerife, pur notevoli, non sono così eccezionali come le temperature misurate sulla Spagna orientale. Sull'aeroporto di Valencia si sono toccati i +29.6°C, valore che non è mai stato raggiunto prima a febbraio da quando sono iniziate le rilevazioni. E' stato così infranto il precedente per Valencia, che era di +28.4°C e risaliva al 28 febbraio 1990. Un'altra città caldissima è stata Jávea / Xàbia (anche nella regione di Valencia) che ha raggiunto +28.9°C. Poi si segnalano anche i +28.6°C, la quinta temperatura più alta della storia in ... meteogiornale

Godsent072011 : RT @meteogiornaleit: Caldo in Spagna, quasi come se fosse estate - meteogiornaleit : Caldo in Spagna, quasi come se fosse estate - infoitinterno : Meteo estremo: dalla Primavera all'INVERNO, poi CALDO e GELO -