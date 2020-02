Bonus sociale Tari 2020: a chi spetta e come funziona lo sconto sui rifiuti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quest’anno si allarga il cerchio delle agevolazioni per le famiglie italiane, pensate per aiutare i nuclei in difficoltà nel pagamento di bollette e imposte. Accanto al Bonus Luce e Gas e Acqua, ne arriva un altro, che farà sicuramente piacere a molti cittadini impegnati a far quadrare i conti ogni fine mese: arriva il Bonus sociale Tari 2020. Non per tutti ovviamente, ma solo per coloro che dimostrino specifici requisiti Isee e familiari. Questo è il frutto di una norma contenuta nell’ultimo decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Parliamo dell’articolo 57 bis (Disciplina della Tari), dove è scritto chiaramente che “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni ... leggioggi

maris3m : RT @aalupotv2000: BONUS SOCIALE: SCONTI IN BOLLETTA PER LUCE, GAS, ACQUA E RIFIUTI Alle 19 su @TV2000it con Marco Vignola Resp. Energia @co… - aalupotv2000 : BONUS SOCIALE: SCONTI IN BOLLETTA PER LUCE, GAS, ACQUA E RIFIUTI Alle 19 su @TV2000it con Marco Vignola Resp. Energ… - consumatori : Non perdete l'intervento del nostro @marcovignolaUNC stasera ad @aalupotv2000! Visto che l'accesso al… -