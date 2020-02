Basket: Brescia perde partita e differenza canestri contro il Promitheas, spera in Venezia per rimanere in EuroCup 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non basta un’ottima prestazione di Tommaso Laquintana, autore di 16 punti e di un grande terzo quarto, a salvare la Germani Brescia nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Vincenzo Esposito esce sconfitta dalla trasferta greca contro il Promitheas di Patrasso con il punteggio di 67-56, e avendo perso anche il vantaggio nel doppio confronto deve ora sperare in una vittoria di Venezia contro Oldenburg per avere ancora chance di qualificarsi per i quarti. Se l’EWE Baskets dovesse battere la Reyer, le due italiane del girone F sarebbero allora eliminate. Per i padroni di casa 15 punti di Loukas Mavrokefalidis, in un gran periodo, 11 di Langston Hall, 10 di Vangelis Mantzaris e Dimitris Agravanis, che aggiunge 14 rimbalzi. La Leonessa, Laquintana a parte, ha una pessima giornata da tre (4/20) e solo Ken Horton, con 15 punti, raggiunge Laquintana in ... oasport

