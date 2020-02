Alessia Marcuzzi elogia Achille Lauro a Sanremo: il web la insulta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessia Marcuzzi ha elogiato la performance andata in onda ieri sera di Achille Lauro al Festival di Sanremo, ma il web non l’ha presa bene ed ha iniziato ad insultarla Alessia Marcuzzi, oltre ad essere una delle conduttrici più talentuose del piccolo schermo, è una grandissima appassionata di social. Non stupisce, quindi, la scelta della … L'articolo Alessia Marcuzzi elogia Achille Lauro a Sanremo: il web la insulta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Dadazyb : RT @Maria89640502: Alessia Marcuzzi. Direi che si vede che non capisci nulla di cantanti e musica - _minaerva : ALESSIA MARCUZZI L'ITALIA PARTE DA TE - difesapatria : RT @Maria89640502: Alessia Marcuzzi. Direi che si vede che non capisci nulla di cantanti e musica -