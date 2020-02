Alena Seredova e Alessandro Nasi: fiocco rosa in arrivo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alena Seredova ha annunciato di essere incinta su Instagram con un post in italiano e uno in ceco in cui svelava la data presunta del parto (giugno), ma sul sesso del nascituro rimaneva ambigua non rivelando se fosse in attesa di un maschio o di una femmina. Per lei è il terzo figlio dopo Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti con Gianluigi Buffon; mentre per il compagno, l’imprenditore torinese Alessandro Nasi, si tratta del primo figlio. L’arrivo di una femminuccia realizzerebbe il sogno di Alena. E proprio il settimanale Chi scrive “Sarà femmina, secondo quanto riferiscono persone vicine ad Alena”. Rivelazione supportata da alcune foto che la mostrano in giro per Roma mentre guarda con interesse i vestitini da bambina nel reparto bimbi di un negozio di abbigliamento. View this post on Instagram Arrivederci Roma ❤️ A ... tvzap.kataweb

Noovyis : (Alena Seredova, ‘Chi’ lancia la bomba sul terzo figlio: “Ora lo sappiamo”. Il gesto è inequivocabile) Playhitmusi… - infoitcultura : Alena Seredova prima uscita pubblica con il pancione - infoitcultura : Alena Seredova incinta, l'indiscrezione: 'Sarà una femminuccia' -