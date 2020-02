Addio al primo Capitan Findus italiano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra gli anni ’70 e ’80 Giovanni Cattaneo era diventato un volto televisivo di rilievo e riconoscibile. Era quel Capitan Findus, il primo di una lunga serie di un’altrettanto lunga campagna pubblicitaria, che diede il via a una vera e propria figura di riferimento nel mondo degli spot. Un successo che, qualche anno dopo, venne bilanciato dal classico contraltare che lo ridusse in miseria a causa di guai finanziari. Oggi, mercoledì 5 febbraio, si è spento a Milano all’età di 84 anni. LEGGI ANCHE > Luciano Gaucci è morto Per tutti rimarrà il primo Capitan Findus italiano: quel personaggio che, a bordo del suo vascello, condivideva i bastoncini di merluzzo pescati in alto mare con una ciurma di ragazzi entusiasti per l’avventura a bordo della nave. Il suo volto, la sua barba bianca e il suo berretto sono stati il simbolo del riconoscimento: tutti, vedendo ... giornalettismo

