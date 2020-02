Vincenzo Mollica: l’ultimo Festival prima dell’addio alla Rai, grazie anche allo zampino di Fiorello. (Di martedì 4 febbraio 2020) Quello di quest’anno sarà il 39esimo e ultimo collegamento del noto giornalista dal balconcino del Teatro Ariston La sua partecipazione è stata in bilico sino ad un mesetto fa. Viale Mazzini ha ceduto anche grazie al pressing di Fiorello. Quando pensiamo la Festival di Sanremo, uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e discussi dell’anno, diamo quasi per scontato quel collegamento alla fine del Tg di Rai Uno che precede l’inizio della kermesse. E dall’altra parte c’è sempre stato lui: Vincenzo Mollica. Quest’anno il noto giornalista andrà in pensione, proprio allo scadere del mese di febbraio e si pensava che non avrebbe partecipato alla 79° edizione. E invece per Vincenzo Mollica è l’ultimo Festival prima dell’addio alla Rai, grazie anche allo zampino di Fiorello. Lo scorso novembre, ospite del comico siciliano a Viva RaiPlay, ... kontrokultura

