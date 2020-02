The Sims compie 20 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) È tempo di rispolverare il proprio Simlish e dire tutti insieme “Ooboo vroose, baa dooo!” Si traduce “Buon Compleanno The Sims!” in occasione del ventesimo compleanno di The Sims, l’iconico videogioco di simulazione della vita che da due decenni celebra la creatività, la diversità e ha creato un’enorme comunità di videogiocatori sparsi per tutto il mondo! Da quando The Sims è stato pubblicato per la prima volta nel 2000, i giocatori di tutto il mondo hanno progettato le loro case perfette, creato Sims unici e raccontato le proprie storie. Il team di Maxis Studio ha messo insieme i dati e le curiosità più divertenti che riassumono tutto il divertimento vissuto dai videogiocatori negli ultimi 20 anni. Sono stati creati oltre 1,6 miliardi di Sims, costruite ... gamerbrain

PlayStationIT : Ecco i giochi di questo mese inclusi con PS Plus! Scaricate subito Bioshock: The Collection che include 3 avventure… - izabelWithAZ : Tirei Bug do yoga contorcionista! - lad7whisper : Infatti il terrore è che tipo di multiplayer e che grafica avrà, non vorrei mai conoscere il mio vicino su The Sims… -