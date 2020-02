Super Bowl, nella performance di Jennifer Lopez c’era un messaggio importante: “Volevano censurare quella parte” (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Halftime Show di Jennifer Lopez e Shakira ha messo d’accordo quasi tutti. I social sono impazziti per lo show delle due popstar e molti hanno notato un messaggio particolare nell’esibizione finale di JLo. Subito dopo On The Floor, sotto al palco si sono illuminate delle gabbie con delle bambine all’interno e una di loro era Emme Maribel, la figlia 11enne di JLo avuta dall’ex marito Marc Anthony. La ragazzina ha intonato Let’s Get Loud e Born In The USA. A molti è sembrato un chiaro riferimento alla situazione al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, dove i figli dei migranti vengono separati dai loro genitori e tenuti in condizioni indecenti. HOW IS NO ONE TALKING ABOUT THIS POWERFUL YET SUBTLE STATEMENT #PepsiHalftime pic.twitter.com/NJiD2lxmXn — lyam (@luthorswift) February 3, 2020 the latinx community is really thriving in 2020 and i will never ... bitchyf

