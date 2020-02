Standing ovation per Tiziano Ferro a Sanremo 2020, la prima serata è tutta da piangere (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ospite fisso delle cinque serate. Da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio, il Teatro Ariston di Sanremo accoglierà Tiziano Ferro e le sue migliori canzoni ma anche una selezione di cover, scelte dall'artista per omaggiare i più grandi cantanti del passato. Nella prima serata di Sanremo 2020, Tiziano Ferro sale sul palco tre volte. La prima volta si cimenta con un omaggio a Domenico Modugno con Nel Blu Dipinto Di Blu. Poi omaggia un'altra grande artista: Mia Martini. Tiziano Ferro canta Almeno Tu Nell'Universo e si commuove al punto da singhiozzare quando abbraccia Amadeus al termine dell'esibizione. Il pubblico è il regalo più grande che Tiziano Ferro possa chiedere: il supporto di platea e galleria dell'Ariston è tale che l'intero teatro gli riserva una Standing ovation da primato. "Ha un grandissimo cuore", sottolinea Amadeus, quasi a ... optimaitalia

FranAltomare : Standing ovation per Rita Pavone. Persone in platea che non applaudono per Achille Lauro. Vi meritate l’oblio. #Sanremo2020 - MarioManca : Scommettiamo che Dua Lipa non avrà la standing ovation che ha avuto il Maestro Vessicchio? #Sanremo2020 - domeniconaso : La standing ovation. Gli occhi lucidi che popolavano la platea. Un dolore personale che diventa impegno civile, una… -