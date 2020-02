Spiral: From The Book of Saw, il trailer leaked del reboot con Chris Rock e Samuel L. Jackson (Di martedì 4 febbraio 2020) Le prime immagini del reboot di Saw, Spiral: From the Book of Saw, tratte dal trailer leaked mostrano Chris Rock e Samuel L. Jackson alle prese con indizi e omicidi. Spiral: From The Book of Saw è il reboot del franchise horror scritto e interpretato da Chris Rook e online è apparsa una versione leaked del trailer del film, in arrivo il 15 maggio nelle sale americane. Il video condiviso su Reddit mostra due poliziotti in auto che parlano di famiglia prima di ricevere una chiamata che li porta sul luogo di un terribile crimine. Le vittime sono infatti i poliziotti e il colpevole lascia una serie di indizi e simboli. Nel cast del progetto ci sono, oltre all'ideatore del film Chris Rock, anche Max Minghella e Samuel L. Jackson, ... movieplayer

Spiral From Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spiral From