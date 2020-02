Sbaglia la manovra e finisce con la macchina nel supermercato: “assurdo!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Può sembrare un racconto di pura fantascienza, ma è in realtà quello che è successo ieri a Cadegliano Viconago: un’auto è entrata in un supermercato, ritrovandosi a distruggere il reparto ortofrutticolo. Una manovra Sbagliata Chi era al volante ha ingranato la retromarcia anziché partire in prima; la forte accelerazione ha portato il veicolo a sfondare le pareti e a entrare letteralmente nel supermercato. Non ci sono feriti gravi, la scena ha solo spaventato chi lavora all’interno dell’esercizio e chi era intento a fare la spesa. Sul luogo sono subito intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco, che hanno prontamente staccato la batteria dell’auto per evitare che potessero esserci ulteriori danni. Il veicolo, in seguito, è stato spostato ed è stata subito aggiustata la porta rovinata. Un supermarket sfortunato Poche ore prima, per la precisione ... velvetgossip

