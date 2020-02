Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: discorso integrale, il testo (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebral: discorso integrale Questa sera, 4 febbraio 2020, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, Rula Jebreal (una delle 10 conduttrici della 70esima edizione) ha letto un lungo monologo su “un’emergenza nazionale, ma anche internazionale. Molte donne vengono messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema apartitico, culturale, importante”. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 LA NOSTRA DIRETTA Il testo integrale del monologo di Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020: Notizia in aggiornamento… Anticipazioni Il monologo di stasera, in onda in prima serata su Rai 1, parlerà di “un’emergenza nazionale, ma anche internazionale. Molte donne vengono messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema apartitico, culturale, ... tpi

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -