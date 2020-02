Sanremo 2020 diretta, Rula Jebreal commuove. La gara riparte con Morgan e Bugo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020 è ai nastri di partenza. Il palco dell’Ariston è già in fermento per la serata inaugurale del 4 febbraio, che è stata preceduta da alcune indicazioni sul suo sviluppo già nella conferenza stampa dell’ora di pranzo. Amadeus, in compagnia di Rula Jebreal e di Diletta Leotta, ha già svelato alcuni dettagli della prima serata Sanremo 2020: tra questi, la canzone di Jessica Notaro contro la violenza sulle donne (scritta insieme a Ermal Meta) e il video messaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che fa i complimenti allo staff del Festival. Prima serata Sanremo 2020, la diretta Ore 00:07 – Si riparte con la gara con Bugo e Morgan, vestiti quasi come due artisti circensi a dimostrazione della loro grande personalità. Ore 23:48 – Rula Jebreal arriva e legge parole su un libro nero e uno bianco, sul primo di dolore e sul secondo frasi di gioia: ... giornalettismo

