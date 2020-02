San Siro, Guaineri: «Stiamo trovando quadra con i club» (Di martedì 4 febbraio 2020) Su San Siro «Stiamo trovando la quadra con i club. Sono state recepite le nostre esigenze di mantenere non un secondo stadio però qualcosa che ricordasse lo stadio Meazza». Lo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Milano Roberta Guaineri, a margine della consegna del premio “Amico dei bambini, un esempio per loro” per … L'articolo San Siro, Guaineri: «Stiamo trovando quadra con i club» calcioefinanza

AntoVitiello : #Sala a @MilanNewsit 'Milan e Inter hanno portato una proposta più elaborata sullo stadio, che prevede che una part… - acmilan : Spoils are shared at the San Siro Finisce in parità a San Siro #MilanVerona 1-1 #SempreMilan - acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… -