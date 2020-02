Rula Jebreal: chi è, foto, Sanremo, età, Twitter (Di martedì 4 febbraio 2020) Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice palestinese, con cittadinanza italiana e israeliana, nata ad Haifa, il 24 aprile 1973.Rula Jebreal parteciperà come ospite alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La sua partecipazione alla kermesse sanremese è stata oggetto di polemiche. Inizialmente, la Rai ha posto il veto sull'intervento di Rula Jebreal sul palco del Teatro Ariston ma, successivamente, c'è stato un dietrofront. Amadeus ha dichiarato che l'intervento di Rula Jebreal riguarderà la violenza di genere: "L'ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica".Rula Jebreal: chi è, foto, Sanremo, età, Twitter 04 febbraio 2020 11:46. blogo

giornalettismo : Questa sera #RulaJebreal salirà sul palco di #Sanremo2020 con il suo monologo contro la violenza sulle donne: 'Non… - repubblica : Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” - LaStampa : Oltre ai cantati previsti l’intervento di Gessica Notaro e il monologo di Rula Jebreal. -