Rula Jebral: il monologo contro la violenza sulle donne che ha commosso Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Altro momento di grande emozione sul palco dell’Ariston: Rula Jebral e il suo monologo sul femminicidio. La giornalista palestinese ha utilizzato parole durissime e necessarie raccontando la sua storia, di grande impatto emotivo. Ho perso mia madre a 5 anni, si è tolta la vita “Sono cresciuta in un orfanotrofio con altra bambine, tutte le sere raccontavamo una storia ed erano favole tristi , ci raccontavano delle nostre madri spesso stuprate, torturate, uccise”. La platea di Sanremo non ha trattenuto l’emozione. Le sue parole hanno toccato tutti e sono state intervallate dall’interpretazione di alcune delle canzoni più famose scritte da uomini dedicate alle donne, come Sally di Vasco Rossi. Alla fine si rivolge agli uomini e li invita a: “Lasciateci essere quello che vogliamo. donne in carriere o mamme, è uguale”. L'articolo Rula Jebral: il ... velvetgossip

