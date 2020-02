Renault Captur, la piccola crossver è diventata grande (Di martedì 4 febbraio 2020) La Renault Captur arriva alla seconda generazione, con un timing perfetto visto che la prima è datata 2013. Il suo compito è quello di ripetere il successo che avuto sin dal suo debutto sul mercato, rintuzzando gli attacchi dei concorrenti che qualche anno fa si contavano sulle dita di una mano, mentre oggi non basterebbero quelle di tutti gli altri. Con 11 centimetri di lunghezza in più, che la portano a quota 4,23, la nuova Renault Captur è diventata grande, sia in termini di spazio e comfort a bordo, che di design. Qui il salto di qualità tra le due generazioni è evidente. Le novità più grandi sono al posteriore, dove i proiettori dal disegno classico della vecchia Captur hanno lasciato spazio ai moderni C-Shape dal disegno assottigliato, un cambiamento reso possibile dall'utilizzo integrale dei LED. Globalmente, la crossover francese ... gqitalia

