Rancore: età, altezza, peso, fidanzata e figli (Di martedì 4 febbraio 2020) Rancore si è presentato al grande pubblico con un rap incisivo che ha amplificato il messaggio trasmesso dalla canzone “Argento vivo”, un’analisi cruda dell’adolescenza negli anni ’10. La carriera di Rancore è iniziata grazie al Phat Roma, una manifestazione dedicata al rap e al freestyle. Fin da adolescente si appassiona alla musica e alla scrittura e infatti si fa notare nella Capitale dopo aver trascorso i primi anni tra concerti nei licei e gare di freestyle. Nel 2006 arriva il debutto con l’album “Segui me”, grazie al quale riceve un ottimo riscontro anche per le tante battaglie di freestyle vinte in quegli anni. Nel 2008 pubblica sotto lo pseudonimo di RINquore l’EP S.M.S. collabora con Gli Inquilini e Fedez. Due anni dopo esce per il download gratuito “Acustico EP” con DJ Myke, contenente 7 tracce inedite (più la skit di Squarta).



