“Paolo Ruffini si ferma”. Stop per La pupa e il secchione, la costretta decisione di Mediaset (Di martedì 4 febbraio 2020) Non si parla d’altro: il Festival di Sanremo che è arrivato alla sua 70esima edizione. Massimo rispetto da parte di Mediaset che ha deciso di rivedere la propria programmazione serale ad iniziare da La pupa e il secchione e viceversa che infatti non andrà in onda. In realtà. però, è meglio dire che non va in onda la quinta puntata inedita mentre alla solita ora verrà trasmesso una sorta di riassunto delle quattro puntate vecchie. Tutto questo per far sì che Paolo Ruffini, che conduce il programma insieme alla pupa per definizione Francesca Cipriani, eviti di scontrarsi contro il Festival di Amadeus. In effetti, probabilmente, si farebbe troppo male, quindi i piani alti di Cologno Monzese hanno scelto per una ritirata strategica. Ma cosa succederà? Domani, quindi, i tanti telespettatori del programma potranno rivedere i momenti più divertenti ed esilaranti come il noto ‘bagno di ... caffeinamagazine

zazoomblog : La Pupa e il Secchione Paolo Ruffini si ferma: la decisione di Mediaset - #Secchione #Paolo #Ruffini #ferma: - infoitcultura : Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? La verità - infoitcultura : Diana Del Bufalo sui tradimenti di Paolo Ruffini: “Non ero d’accordo con il poliamore” -