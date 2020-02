Oscar 2020: le previsioni su Twitter? Per l'Academy "un breve problema tecnico" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'Academy ha voluto rispondere ai dubbi dei suoi follower dichiarando che le previsioni sugli Oscar 2020 non erano anticipazioni legati ai vincitori. L'Academy ha risposto ai dubbi che il tweet sulle previsioni degli Oscar 2020 condiviso poche ore fa, e poi prontamente cancellato, avesse rivelato in anticipo i vincitori di questa edizione dei prestigiosi premi. Con un messaggio sui social media i responsabili dell'Academy of Motion Picture Arts and Science hanno spiegato: "Abbiamo invitato i fan su Twitter a fare le proprie previsioni sugli Oscar e condividerle online. Moltissimi di voi l'hanno fatto. Un breve problema su Twitter ha fatto sembrare ad alcuni di voi che venissero dal nostro account. Non era così. Questo errore è stato ora risolto e verranno svelate ... movieplayer

LaStampa : Cristiana Covone ha vinto il premio speciale per gli effetti visivi agli Oscar dell’animazione. Ha studiato design… - LaStampa : Cinema in lutto, è morto Gianni Minervini: produttore premio Oscar ??????con “Mediterraneo” - repubblica : È morto Gianni Minervini, produttore da Oscar con 'Mediterraneo' -