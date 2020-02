Open Arms, secondo i giudici Conte chiese più volte a Salvini di lasciar sbarcare i migranti (Di martedì 4 febbraio 2020) Giuseppe Conte, avrebbe sollecitato più volte (come dimostra la fitta corrispondenza via mail di quei giorni) di concedere lo sbarco per i 160 migranti bloccati sulla nave umanitaria Open Arms, tra cui diversi minori non accompagnati: una richiesta a cui l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppose. Questo quanto specificato nell'accusa del tribunale dei ministri di Palermo, che ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il leader leghista per sequestro di persona e abuso in atti d'ufficio. fanpage

