Mila Suarez Instagram, sotto la giacca solo l’intimo: «Accattivante!» (Di martedì 4 febbraio 2020) Mila Suarez nel 2013 ha partecipato come corteggiatrice al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poi nel 2017 è stata una delle tentatrici di Temptation Island e nel 2019 è stata una delle protagoniste femminili del Grande Fratello. Attualmente, Mila è una nota modella e influencer. Il profilo Instagram di Mila Suarez conta più di 220 Mila followers, i quali ogni giorno rimango totalmente affascinati dalla sua incredibile bellezza. Poche ore fa la showgirl ha postato una sua foto in intimo decisamente “piccante”. Le sue curve da sballo sono un toccasana per gli occhi degli ammiratori, i quali hanno liberato la loro fervida immaginazione nei commenti. Leggi anche –> Mila Suarez Instagram, scollatura profonda e décolleté in primo piano: «Irresistibile!» Mila Suarez Instagram: sotto la giacca solo l’intimo Mila Suarez ha descritto così il suo ultimo ... urbanpost

