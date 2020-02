La Lega in fuga da Scampia per le Sardine (Di martedì 4 febbraio 2020) Questa è la storia di un meeting della Lega a Scampia convocato, ufficializzato e poi “rimandato” (sine die) perché le Sardine hanno annunciato un flash mob in zona. La racconta oggi Il Mattino: Meno di un’ora dopo l’annuncio del meeting della Lega di giovedì alla Municipalità di Scampìa, che dalle Sardine è partita la contromossa modello Emilia Romagna: «Ci saremo anche noi a Scampìa giovedì, ma alla stazione della metro». Un corpo a corpo con marcatura a uomo pacifico e anche con qualche botta d’ironia almeno fino a oggi quello tra la Lega e le Sardine. Questa volta però la Lega – appreso della contromanifestazione – decide di fare il passo indietro, a comunicarlo è Emanuele Papa, il segretario dei giovani leghisti organizzatore del meeting promosso anche per sostenere la candidatura al Senato di Salvatore Guangi. «Non annulliamo il meeting, lo posticipiamo. ... nextquotidiano

