Il Pd vuole la verifica subito. A Conte: così non si può andare avanti (Di martedì 4 febbraio 2020) Il partito democratico non può più aspettare e chiede al premier Conte di battere un colpo, di uscire da questo immobilismo accelerando sulla verifica. Così non si può andare avanti, è la presa d’atto di una compagine, il Nazareno, che fino ad oggi ha rappresentato l’anima responsabile all’interno dell’esecutivo. Troppe le fibrillazioni, troppi i litigi. Ecco, a sera questo malessere lo esterna il vicesegretario Andrea Orlando ai microfoni di Zapping su Radiouno: “Una verifica, un rilancio, va fatto e va fatto ora. Non si può pensare che si vada a giugno, il Paese non può attendere, ha bisogno di risposte forti”. Risposte che ad oggi non sono arrivate. In primo luogo perché l’attività dell’esecutivo è stata in stand by per la tornata elettorale in Emilia Romagna. ... huffingtonpost

