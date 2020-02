Hysaj, l’agente: “Voglio portare Elseid via da Napoli” (Di martedì 4 febbraio 2020) Su Canale 8 è stato intercettato, durante l’Italian Sport Awards, Mario Giuffredi, procuratore di Di... L'articolo Hysaj, l’agente: “Voglio portare Elseid via da Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Di Lorenzo: “Non vorrei far rimanere entrambi nello stesso luogo. Ci sono dinamiche di… - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: HYSAJ - L'agente: 'L'idea è di portare via Elseid per evitare concorrenza con Di Lorenzo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'L'idea è di portare via Elseid per evitare concorrenza con Di Lorenzo' -