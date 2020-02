Guida Tv Mercoledì 5 febbraio, Alien Covenant, Auguri per la tua morte e…Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Programmi tv di oggi Mercoledì 5 febbraio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Sanremo 70 – Seconda serata Rai 2 ore 21:20 Alien Covenant Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Matrimonio al Sud Rete 4 ore 21:30 Salvate il soldato Ryan Italia 1 ore 21:20 Auguri per la tua morte 1a Tv La7 ore 21:15 Atlantide – JFK un Caso ancora aperto Tv8/SkyUno ore 21:30 Italia’s Got Talent – Il meglio (qui le anticipazioni – qui l’elenco finalisti) Nove ore 21:30 Presa mortale Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 5 febbraio Le Serie Tv in Chiaro 20 ore 21:10 Lucifer 3×03-04 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Forever 1×07-08 Giallo ore 21 Vera Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe 1×03-04 1a Tv (qui ... dituttounpop

Angy_05_12 : RT @VolleyLube: Mercoledì sera arriva la super-classica di campionato con Modena! Al PalaPanini sfida al vertice! La guida a Leo Shoes Mod… - VolleyLube : Mercoledì sera arriva la super-classica di campionato con Modena! Al PalaPanini sfida al vertice! La guida a Leo S… - MarsicaW : AVEZZANO - In riferimento al comunicato del Presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana, inoltrato dall'Uffici… -