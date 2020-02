Federico Fashion Style si presenta a Sanremo con un look ESAGERATO (Foto) (Di martedì 4 febbraio 2020) Le Foto alla fine dell'articolo. Questa sera andrà in onda su Rai 1 la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, che continuerà fino al prossimo 8 febbraio, e tutti sono alle prese con i preparativi, dai presentatori ai numerosi big in gara. Poteva mai mancare Federico Fashion Style, il parrucchiere più amato dalle star, alla nota kermesse canora? Assolutamente no, sarà lui a prendersi cura dei capelli e delle acconciature di alcuni dei cantanti che calcheranno il palcoscenico dell'Ariston a partire da oggi. Ieri ha affrontato il viaggio che lo ha portato nella città ligure e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social con Foto e Stories. Come fa in ogni occasione importante, ha puntato tutto su un look decisamente appariscente: all'uscita dal treno si è lasciato immortalare con indosso una tuta leopardata e un bomber tempestato di ... howtodofor

