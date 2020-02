Facebook Gaming detta le regole per un tifo sano (Di martedì 4 febbraio 2020) Facebook Gaming. (foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images) Facebook Gaming, il portale di live streaming di esport del social network, ha rilasciato una nuova dashboard e nuovi strumenti per consentire a streamer e produttori di video di gestire meglio le community durante le partite live. Collaborando con la Fair Play Alliance, un gruppo di società produttrici di videogiochi che incoraggiano il gioco pulito, Facebook ha lavorato per stabilire le regole a cui i content creator, gli streamer e i moderatori dovranno attenersi. E che dovranno far rispettare anche ai propri sostenitori, per creare un clima di tifo sano online. Sono vietate forme di discriminazione, minacce e insulti. Si chiede di tenere un comportamento consono e rispettoso. E di non intasare le chat con spam. Inoltre streamer e moderatori potranno rimuovere i commenti indesiderati, disattivare l’audio di ... wired

