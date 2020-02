Diletta Leotta: "Se Paola Ferrari mi conoscesse, cambierebbe idea" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Gianni Nencini Intervistata da Chi, a poche ore dal suo debutto sul palco del Teatro Ariston, Diletta Leotta replica alle critiche di Paola Ferrari: "Se mi conoscesse, cambierebbe idea". E durante la conferenza stampa di Sanremo invita la "rivale" a prendere un caffè insieme Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, di cui sarà protagonista della prima e della quinta serata, Diletta Leotta torna sull'annosa polemica che la vede contrapposta a Paola Ferrari. La giovane conduttrice è stata spesso il bersaglio delle dure critiche della giornalista sportiva della Rai e ora, dalle pagine del settimanale Chi risponde alle accuse della "rivale". Diletta Leotta, che già in passato si era dichiarata indifferente alle parole di Paola Ferrari, sembra impermeabile agli attacchi di cui è vittima: "Non devo piacere a tutti, va bene così. Se vuoi fare questo lavoro devi essere pronto alle ... ilgiornale

