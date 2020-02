Coronavirus a Napoli: falso allarme per le 2 turiste cinesi ricoverate al Cotugno (Di martedì 4 febbraio 2020) Due turiste cinesi in vacanza a Napoli da 10 giorni e provenienti da zone a rischio Coronavirus, sono state ricoverate al Cotugno, in quanto una delle due presentava sintomi quali tosse e febbre. Coronavirus Si sono rivelati negativi i test per il Coronavirus cinese effettuati questa mattina presso il laboratorio dell’ospedale Cotugno sui tamponi faringei e nasali e su espettorato di due turiste cinesi giunte nella notte al presidio per le malattie infettive partenopeo con un’autoambulanza del 118. La scorsa notte, le due turiste cinesi sono state ricoverate presso l’ospedale Cotugno di Napoli a seguito dell’allarme al 118 lanciato da un albergo del capoluogo campano. Le donne si trovavano in città da una decina di giorni, provenienti da zone a rischio Coronavirus. Delle due, una presentava febbre e tosse, ed è stata ricoverata in accettazione al pronto ... 2anews

