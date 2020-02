Coronavirus, 425 morti e oltre 20mila infetti in Cina. In quarantena su una nave da crociera a Yokohama 3.700 persone. Primo caso in Belgio (Di martedì 4 febbraio 2020) oltre 20.400 persone infette in Cina e 425 morti, 64 dei quali nelle ultime ventiquattr’ore nella provincia di Hubei. Mentre si registra anche la prima vittima ad Hong Kong e 3.711 persone a bordo di una crociera sono finite in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, il Coronavirus continua a colpire soprattutto nel territorio-focolaio, come fotografato dai numeri diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. Anche se pure Hong Kong conta il primo decesso nel Paese nel mezzo delle proteste del personale medico che lunedì ha iniziato un pacchetto di 5 giorni di sciopero contro il rifiuto del governo locale di chiudere la frontiera con la Cina per contenere la diffusione del Coronavirus. Una situazione che ha portato anche i servizi ospedalieri di emergenza a finire sotto pressione per carenza di personale, tanto da risultare “gravemente colpiti”, secondo la ... ilfattoquotidiano

