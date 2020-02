Corona virus: Fitch, possibile freno sulla domanda di petrolio (Di martedì 4 febbraio 2020) Se l'epidemia di Coronavirus continua a diffondersi potrebbe frenare la crescita della domanda di petrolio, portando a un surplus di produzione, valuta Fitch firenzepost

MARCOCARTA85 : Nel mondo, noi italiani siamo stati i primi (in tempi celerissimi) ad isolare il corona virus. Tanto #orgoglio per… - quelliche_rai2 : Pandemia canaglia e The Virus of the Night di Corona, il medley della domenica! ?? #QCC #coronavirus @LucaBizzarri… - sole24ore : #Coronavirus, per l’Oms ora è allarme «infodemia» -