Commissione d’inchiesta omicidio Vassallo: prosegue l’appello dei sindaci ai parlamentari (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Si sono aggiunte anche la città pugliese di Bitonto e la città campana di Cesa, in provincia di Caserta, all’appello dei sindaci italiani ai parlamentari eletti nelle varie provincie, di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 mentre stava facendo rientro nella sua abitazione a bordo dell’auto. Assassinio sul quale indaga la Procura della Repubblica di Salerno e di cui ancora non si conoscono mandanti ed esecutori. l’appello della città di Bitonto è stato racchiuso in una missiva indirizzata ai parlamentari eletti nella provincia di Bari, a firma del primo cittadino, Michele Abbaticchio, che nero su bianco, ha chiesto l’interessamento degli esponenti del Parlamento al caso Vassallo. “…a nome ... anteprima24

reportrai3 : Lunedì scorso la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha iniz… - ManLanTuit : #Montecitorio: audizione dei genitori di #GiulioRegeni presso la commissione parlamentare d'inchiesta. 'Restano zon… - bibby74 : RT @BiondoNik: 'Abbiamo chiesto un’audizione di Casaleggio e dei rappresentanti di Rousseau nell’ambito della proposta di legge in fase di… -