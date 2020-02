Cina. Coronavirus, altre città isolate

Coronavirus in 2 città della provincia cinese orientale dello Zhejiang: si tratta di Taizhou e di ben tre distretti della capitale Hangzhou,inclusa l'area che ospita il quartier generale del colosso dell'e-commerce Alibaba. Secondo le autorità locali, solo una persona per famiglia sarà autorizzata a uscire una volta ogni due giorni per acquistare i beni di prima necessità. Le zone interessate dalla stretta agli spostamenti conta più di 9 milioni di persone.(Di martedì 4 febbraio 2020) Scatta l'isolamento precauzionale anti-in 2della provincia cinese orientale dello Zhejiang: si tratta di Taizhou e di ben tre distretti della capitale Hangzhou,inclusa l'area che ospita il quartier generale del colosso dell'e-commerce Alibaba. Secondo le autorità locali, solo una persona per famiglia sarà autorizzata a uscire una volta ogni due giorni per acquistare i beni di prima necessità. Le zone interessate dalla stretta agli spostamenti conta più di 9 milioni di persone.(Di martedì 4 febbraio 2020)

