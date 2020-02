Atomic Heart è 'simile a Prey e BioShock': lo sparatutto torna a mostrarsi in un video (Di martedì 4 febbraio 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Mundfish Studios e Atomic Heart, ma ora ci sono buone notizie. Alexey Makarenko ha visitato Mundfish e ha condiviso la sua opinione sul gioco stesso, così come le sue meccaniche di gioco.Secondo Makarenko, Atomic Heart non è uno sparatutto in prima persona con elementi di gioco di ruolo. Inoltre non è un gioco di ruolo con elementi sparatutto. Invece, questo titolo sembra un mix tra BioShock e Prey. Makarenko l'ha descritto come un titolo immersivo con sparatutto e meccaniche di combattimento. Il gioco consentirà inoltre ai giocatori di aumentare di livello le loro armi e abilità, e ci saranno sia il crafting che il sistema di loot. Inoltre, la storia avrà alcuni enigmi che i giocatori dovranno risolvere.Nel seguente video, Makarenko parla un po' di più della meccanica di gioco di Atomic Heart. Lo YouTuber ha ... eurogamer

GamingToday4 : Atomic Heart riappare con un ampio gameplay video che mostra la sua azione potente -