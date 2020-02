Allerta Meteo nello Stretto di Messina, temperature in picchiata di -16°C in poche ore: violenti temporali, grandine e tornado (Di martedì 4 febbraio 2020) Allerta Meteo – La temperatura massima di oggi a Messina e Reggio Calabria ha raggiunto +23°C, un dato tipico di metà Maggio. Un caldo anomalo, eccezionale per quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno, a cui seguirà però domani una violenta ondata di freddo e maltempo che scatenerà fenomeni estremi. Le temperature, infatti, crolleranno di 16°C in poche ore, piombando su valori particolarmente rigidi. Già nella notte avremo un drastico calo termico al punto che all’alba di domani avremo già +8/+9°C. Il nucleo freddo più intenso arriverà nel pomeriggio di Mercoledì 5 Febbraio, e il picco più freddo sarà all’alba di Giovedì 6, quando le minime crolleranno a +5°C. Già Giovedì, comunque, tornerà a splendere il sole. Il maltempo sarà limitato alla giornata di Mercoledì, con violenti temporali, trombe d’aria e forti grandinate. Gli sbalzi ... meteoweb.eu

