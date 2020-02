Ziliani: si può chiedere ai media italiani più obiettività e meno ossequio per Ronaldo? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani scrive di Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. Il primo viene beatificato a ogni piè sospinto dalla stampa nostrana. Che invece tende a mettere da parte il bomber della Lazio. Questo più o meno il senso. A sostegno della tesi, Ziliani tira in ballo anche i numeri. Ronaldo è un fuoriclasse, non c’è dubbio, scrive. “Precisato che tutti gli elogi sul suo conto sono meritatissimi, è possibile chiedere ai media di casa nostra, quando si parla delle sue performances, un po’più di obiettività e un po’meno ossequio? Di riverenze pelose CR7 non ha certo bisogno”. Nei giorni scorsi, continua, si è dato risalto al fatto che Ronaldo è primo nella classifica dei tiri in porta nei cinque maggiori campionati d’Europa. Ha tirato in porta 101 volte. Ma, scrive Ziliani, andando a vedere quanti tiri tra questi sono andati in gol e dunque quale sia ... ilnapolista

